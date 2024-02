Latina Padel Club, trionfo in finale contro Pad&Fit

Con l’avvio della Fase Roma e Provincia, continua il percorso della Coppa dei Club , Campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia, che si concluderà a metà luglio con la Finale Nazionale. La fase romana, che vede ai nastri di partenza il numero record di 212 squadre , è iniziata lo scorso weekend con 106 incontri distribuiti su tutto il territorio della Capitale, coinvolgendo oltre 4.500 giocatori amatoriali. Campioni in carica il Padel Colli Portuensi che cercherà di difendere il titolo in questa lunga cavalcata che si concluderà l’8 giugno con la Finale Provinciale. I vincitori accederanno direttamente alla Finale Nazionale mentre la finalista si giocherà il giorno dopo, il 9 giugno, il pass per il titolo tricolore nella Finale Regionale insieme alle vincitrici di Frosinone, Viterbo, Rieti e Latina.

A Latina

Proprio nella città pontina si è conclusa domenica la coppa provinciale, con 32 squadre iscritte. A trionfare al Gr Padel Indoor è stato il Latina Padel Club, vittorioso dopo il match di spareggio contro Pad&Fit e che quindi parteciperà alla Finale Regionale del 9 giugno. Un successo che bissa la vittoria del primo anno e che cancella l’amaro secondo posto della passata stagione contro La Pelota Padel Indoor, attuale campione nazionale in carica.

Le altre

Passando alle altre Regioni, in attesa dell'inizio in Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Veneto e Basilicata, in Abruzzo è iniziato il percorso che porterà le 44 squadre iscritte, altro record per il territorio abruzzese, a giocarsi il titolo regionale fino alla finale che si terrà ai primi di giugno. In pieno svolgimento invece la Coppa dei Club-Umbria, con l’ottava giornata conclusa lo scorso weekend: il 9 e 10 marzo il giro di boa del campionato con l'inizio delle Cup Session dal 23 marzo fino alla Finale Regionale in programma il 26 maggio. Al momento, in testa nei rispettivi sei gironi, troviamo lo Sparta Padel Verde, il Romita Padel Club Arancio, il Qua Gioco, il Magione Padel Blu, l’Olimpus Black in coabitazione con il King Padel Club e il Pro Padel Black. La Coppa dei Club 2024 ha siglato un accordo con On Electric Charge Mobility e confermato le collaborazioni con Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, PrimaPress e Mr PadelPaddle.