Coppa dei Club Veneto, cresce l'attesa: si parte il 23 febbraio

Countdown iniziato per la Coppa dei Club-Regione Veneto , dopo la splendida edizione dello scorso anno. A prendere parte al torneo, con inizio nel weekend del 23/25 febbraio, saranno club di diverse province: Club del Centro sportivo Max padel e Centro Sportivo Collalbrigo di Conegliano, Padel Village di Santa Lucia di Piave, Marco Polo Sporting Center e Futbol latino social club di Vittorio veneto, Padel Village di Arzignano, Stone Padel di Padova, Club Smash Padel di Vicenza e Padel Sport Villaverla. Dalla prima fase a gironi nessuna squadra verrà eliminata perché il fine della promozione sportiva punta a far giocare il più possibile i Circoli che hanno aderito alla manifestazione, solo successivamente si giocherà con tabellone a specchio Play Off e Play Out.

L'organizzazione

Le squadre sono state divise in due gironi e sono pronte a darsi battaglia per raggiungere il titolo di Campione del Veneto. Campione in carica Marco Polo Padel di Vittorio Veneto. La vincitrice della Fase Regionale rappresenterà il Veneto alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, in programma dal 12 al 14 luglio. La Coppa dei Club 2024 ha siglato un accordo con On Electric Charge Mobility e confermato le collaborazioni con Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, PrimaPress e Mr PadelPaddle.