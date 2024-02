Coppa dei club Emilia Romagna, 29 squadre ai nastri di partenza

E’ iniziata il 9 febbraio la IX edizione del Campionato Regionale Padel Amatoriale a squadre MSP Emilia Romagna, con la prima giornata della fase a gironi. Alla competizione, che fa parte della Coppa dei Club 2024, partecipano 29 squadre. Le squadre sono suddivise in 5 gironi, di cui uno a 5 squadre, con gare di andata e ritorno. Alla fine della fase a gironi le migliori 2 di ogni girone passano agli ottavi di finale (10 squadre) più le due migliori terze (12 squadre) le rimanenti terze e quarte classificate (8 squadre) disputeranno i play off con gare di andata e ritorno per determinare le 4 che andranno a completare il tabellone degli ottavi di finale (16 squadre). La finale per aggiudicare il titolo di Campione Regionale 2024 è prevista per 23/24 giugno in gara unica. Il campione in carica 2023 è il PRO Parma Academy.