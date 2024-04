Coppa dei Club Toscana, i risultati della seconda giornata

Coppa dei Club Toscana, Oasi Padel avanti da prima

Nella seconda giornata dei raggruppamenti c’è stata la sfida di ritorno fra Asd Padelmaniac e Oasi Padel di Agliana, stavolta con location il “Playground” di Montecatini Terme, tirato a lucido per l’occasione. Dopo il 3-1 dell’andata, però, la squadra aglianese non ha lasciato scampo ai termali nemmeno nel duello di ritorno imponendosi per 4-0. La sfida più combattuta, come nel primo turno, è stata quella del doppio con Masi/Papa di Padelmaniac che hanno lottato fino all’ultimo punto per superare Lorinczy/Gianluisi 3-6/6-7. Tutta un’altra musica, invece negli altri doppi: Oasi Padel vincente con Tecchi/Bottari 6-0/6-1 su Roncarà/Bartoletti, così come De Michele/Grande che hanno vinto contro Natali/Cataldo 6-2/6-1 e, infine, Gerim/Fedi vincenti su Rosellini/Donaddio 6-1/6-0. In questo gruppo, quindi, Oasi Padel va in semifinale da prima e Asd Padelmaniac invece si qualifica come seconda.

Pisa Padel Bandeja in semifinale alla Coppa dei Club Toscana

Passando all’altro girone, invece, c’è stato il confronto fra Livorno Padel e Pisa Padel Bandeja con gli ospiti che si sono imposti per 1-3 al termine di un incontro, comunque, avvincente disputatosi sui campi dell’ Ass. Livorno Padel. Il punto dei padroni di casa è arrivato dal doppio misto Deias/Paolotti che hanno sconfitto il tandem Sternini/Colombini per 6-3/6-1. Un solo set equilibrato, invece, tra Modigliani/Guglielmi e Colombini/Pischedda con quest’ultimi vittoriosi per 6-1/7-5 in una partita da break e controsorpassi. Con un duplice 6-4, invece, successo esterno di Balleri/Gottardi contro Meschini/Ventrice mentre nell’ultimo match ancora Pisa ad alzare le braccia per prima nel doppio femminile Pasqui/Rondina contro Vannuccini/Valente chiuso al tie-break: 6-4/3-6/10-4. Alla luce del pareggio fra i due team nella prima giornata, Pisa Padel Bandeja è già certa della qualificazione ma da capire soltanto se al primo o secondo posto.

Coppa dei Club Toscana, tutti i partner del campionato

