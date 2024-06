Coppa dei Club, il Faenza Padel trionfa in Emilia Romagna

E’ la squadra del Faenza Padel che si aggiudica il titolo di campione regionale MSP Emilia Romagna 2024. Nella finale disputata venerdì scorso ha sconfitto, dopo una intensa gara conclusasi solo dopo il misto di spareggio, il Russi Padel Ravenna per 3-2. Una partita di finale degna di un campionato lungo, emozionante e intenso, dove 31 squadre si sono date battaglia fin da gennaio. La squadra capitanata da Alice Bendandi riporta il titolo in Romagna, dopo anni di dominio da parte del Pro Parma Academy campione uscente. Ottima la prestazione degli avversari del Russi Padel che sotto la guida di Antonio Zangaro, sono giunti alla finale superando avversari di grande valore. Le due squadre, come finaliste, parteciperanno alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, che si terrà al Club Pro Parma dal 12 al 14 luglio. Inoltre, l’Emilia Romagna avrà due ulteriori rappresentanti, il Club Pro Parma appunto come terza classificata e il Bullet Padel come wild card. Farà parte anche lo Smash Padel &Beach di Pesaro (che fa parte del Campionato Regionale Emilia-Romagna) in rappresentanza della regione Marche.