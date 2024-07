Coppa dei Club, nel weekend le finali nazionali

Cresce l’attesa per la nona edizione della finale nazionale Padel MSP Italia , in programma al Club Pro Parma il prossimo weekend. Venti squadre , provenienti da dodici Regioni, si daranno battaglia per lo scudetto tricolore e scrivere il proprio nome sull’albo d’oro del campionato amatoriale più famoso d’Italia , che solo nel 2024 ha raccolto oltre 4.500 giocatori e giocatrici, di cui ben 212 squadre provenienti da Roma dove ha trionfato il Forte Padel Club . Campione in carica il Pelota Padel di Latina che ha allungato a cinque la striscia di successivi consecutivi delle squadre del Lazio. La Coppa dei Club 2024 scrive dunque un altro record con nuove regioni che parteciperanno per la prima volta alla rassegna nazionale, come Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sicilia. Presenti come nelle precedenti edizioni le rappresentative del Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Sardegna, Abruzzo e Veneto.

Padel MSP Italia, il programma del weekend

Si inizierà venerdì alle ore 14 con la fase a gironi che coinvolgerà le venti squadre suddivise in cinque gironi. Le prime due accederanno al tabellone playoff a eliminazione diretta per il titolo nazionale mentre le terze e quarte disputeranno il tabellone di consolazione. Sabato sera la cena di gala con oltre 380 persone per festeggiare un altro anno di Coppa dei Club che ha percorso tutta l’Italia nello spirito del divertimento e dell’amatorialità sportiva. Come negli ultimi due anni, accanto alla Coppa dei Club si terrà negli stessi giorni la Finale Nazionale Padel Mixto, all’insegna dell’inclusione sociale e sostenuta da Fondazione Entain. In campo quindici coppie composte da un atleta normodotato insieme a un atleta con disabilità motoria, per testimoniare ancora di più quanto il padel sia uno degli sport più inclusivi al mondo. La Coppa dei Club 2024 inoltre abbinerà il proprio nome alla sostenibilità. I venti Circoli hanno partecipato, infatti, a un sondaggio elaborato dall’azienda On Charge che ha messo in palio una e-bike per il Circolo più sostenibile d’Italia. L’e-bike sarà consegnata domenica prossima durante la finalissima che eleggerà la regina del padel amatoriale d’Italia.