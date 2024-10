Coppa dei Club Umbria, sabato il via con 75 squadre partecipanti

Si scaldano i motori per la Coppa dei Club Regione Umbria che segna un nuovo record di iscrizioni. La competizione amatoriale più famosa d’Italia, giunta al decimo anno e organizzata da MSP Italia Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, inizierà in Umbria sabato prossimo con 75 squadre ai nastri di partenza e il coinvolgimento di oltre 2mila giocatori. Campione in carica il Romita Padel Club che cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La decima edizione prevede un format più emozionante per le squadre partecipanti: nella prima fase, le 75 squadre divise in 10 gironi, si affronteranno in una Regular Season di sola andata da ottobre a dicembre.