Coppa dei Club Abruzzo, grandi numeri per la quarta edizione

Grandi numeri per la quarta edizione della Coppa dei Club Abruzzo , competizione di padel organizzata da Msp Italia al via l'11 ottobre con 49 squadre (sei in più dello scorso anno), 30 club e oltre 1.500 atleti protagonisti. Riparte così il campionato amatoriale di padel più grande d’Italia, con l’Abruzzo al via dopo l’Umbria. "Numeri importanti", sottolinea il presidente Roberto Standoli . "È un’orgoglio per noi organizzatori e per tutte le società sportive abruzzesi avere così tanti di partecipanti" , ribadisce il responsabile regionale Simone Scardetta .

Coppa dei Club Abruzzo, le squadre partecipanti

Ecco le squadre partecipanti della quarta edizione: da Chieti arrivano i campioni d’Italia e regionali de Il Bombonera Padel Club, che per la prima volta hanno regalato all'Abruzzo un importantissimo riconoscimento nazionale, ma anche il Bombonera Gialla dello stesso circolo; ci sarano poi lo Square e lo Square Black da Vallemare di Cepagatti (Pescara), Il Quadrifoglio di Chieti, il Blanco, Passione Padel ,Tikipadel e Fantastiki di Francavilla al Mare (Chieti); da Pescara poi Top Smash Padel Mania, Top Smash Six, Top Smash Five e Top Smash 3, Play Game e Play Game Team; da Torrevecchia (Chieti) Lo Zero 4 e da Villanova (Pescara) La Fenice. E ancora: da Montesilvano (Pescata) La Vibora Padel Club, Top Smash Centro Sportivo 5 Stelle, Play District Colors white e Black; da Montenero di Bisaccia (Molise) Padel&Fitness Rossa, Nera ed Oro; da Termoli (Molise) Mon Club; da Vasto (Chieti) Promo Tennis Padel Club; da Val di Sangro (Chieti) il Padel Select; da Lanciano il Rozu Desaperesidos e Sport in Progress e l’Anxa Sport Village. Ci saranno inoltre da Rocca San Giovanni (Chieti), nella famosissima Costa Dei Trabocchi, lo Sporting Club White e Black; da Ortona (Chieti) Il Top Smash Solur. Da Teramo l’Interamnia Sport Village, il Circolo Tennis Teramo, Fuerte, Il Cavallino Sporting Club, La Vibora Padel Club; da Ancarano poi Ancaria Raimbow e Diamonds; da Nereto i Five Village e Five Village Sparkling; da Martin Sicuro invece Martin Padel extreme, Martin Padel Insane, Martin Padel Deluxe, Le Magnolie Padel, il Magic Sport Crunch, Magic Sport 2.0 e Magic Sport Gang.

Ecco il nuovo format della Coppa dei Club 2024-25

La quarta edizione della Coppa dei Club cambia completamente volto, con un nuovo format ricco di varie fasi per rendere più affascinante il campionato. Si passa da 2 campionati (uno invernale ed uno primaverile) ad unico campionato da ottobre a giugno. Nella prima fase, le 49 squadre saranno divise in 7 gironi che si affronteranno in una regular season di sola andata da ottobre a dicembre 2024. A partire da gennaio 2025, si accederà alla seconda fase a gironi andando a realizzare due categorie Gold e Silver Alleanza Assicurazioni: 28 squadre (le prime 4 classificate di ogni girone) accederanno alla Gold League Allenza Assicurazioni distribuite in 7 gironi. Le altre 21 squadre invece accederanno alla Silver League Alleanza Assicurazioni e saranno distribuite in 7 gironi. Al termine della seconda fase a gironi, in base al piazzamento nella classifica dei gironi di Gold e Silver Alleanza Assicurazioni, ben 49 squadre potranno continuare e parteciperanno ai playoff di Gold, Silver e Bronze Cup che si disputeranno da marzo a maggio 2025. La chiusura è in programma per gli ultimi weekend di maggio con le fasi finali (in una sede ancora da definire). Dall’11 al 13 luglio saranno così tre le squadre (le due finaliste e il Bombonera Blu di Chieti, campione d’Italia 2024) a rappresentare l’Abruzzo alle fasi nazionali.