Il padel secondo Juan Rodriguez: la missione dell'Accademia Dorado

Juan Rodriguez-Accademia Dorado, una nuova missione

Ex numero 400 del mondo, Rodriguez da qualche anno vive in Italia. Dopo Roma e Follonica, il trasferimento a Trani. «Non ho ancora smesso di giocare - dice - ma a poco a poco mi sto dedicando esclusivamente all'insegnamento. Mi piace “spiegare” il padel ai più giovani. I ragazzi mi seguono, sento la loro fiducia, favorito anche dal fatto che c'è poca differenza d'età con loro. Nella nostra accademia i corsi si svolgono ogni giorno dalle 14 alle 22, mentre la mattina è dedicata alle lezioni private. Ci sono anche i preparatori atletici, perché non tralasciamo questo aspetto». Un progetto che funziona. «Dopo i primi tre mesi il numero di iscritti è decollato al punto che adesso abbiamo gli orari pieni - aggiunge il maestro 29enne -. Alcuni nostri giovani hanno fatto dei raduni con le nazionali juniores, saremo protagonisti con 3-4 coppie nel circuito under in Sicilia, che comprende anche la tappa di Palermo all'Avant Garden. Si tratta di bellissime sfide tra regioni, lavoriamo in modo sinergico affinché tutti possano competere e mettersi in luce. La nostra accademia di padel Rodriguez-Piazzolla - aggiunge - gestisce due circoli (Dorado Center e Circolo Tennis Barletta) e in totale abbiamo 300 iscritti di cui circa 70 sono ragazzi. A dicembre abbiamo vinto il campionato italiano per squadre under 14 e siamo vicecampioni con gli under». Il sole della Puglia illumina i pensieri di Rodriguez: «Vivere qua mi piace moltissimo, si mangia bene e la gente è accogliente. Il progetto dell'accademia è a lungo termine, per i prossimi cinque anni non mi muoverò».