Le giovani promesse del padel crescono in Sicilia

È partito lo scorso fine settimana il Circuito Under Padel Tour in Sicilia. Da Agrigento a Palermo, sette tappe più il master finale, con quattro categorie coinvolte, dagli Under 12 agli Under 18. Obiettivo del primo circuito per i giovani in Sicilia: promuovere e diffondere la pratica sportiva, sin dai più piccoli, far crescere nuove promesse e gettare i semi nel giardino fiorito del padel. L'appuntamento iniziale è andato in scena nel circolo Città dei Templi di Agrigento. Un evento suggellato da grandi numeri: 90 ragazzi iscritti in totale, spalmati in quattro fasce d'età con 23 giovanissimi che hanno partecipato in due tornei diversi. Evidente la soddisfazione di Alessandro Platania, presidente del circolo. "È stato il primo torneo junior in assoluto con questi numeri in Italia - dice -. Tra gli iscritti anche alcuni convocati dai selezionatori azzurri per i mondiali in Messico: Matteo Sargolini (Under 14 romano), Matteo Platania (Agrigento, Under 16) Raffaele Marino (catanese Under 18) e Aurora Buscaino (trapanese Under 16). Ad Agrigento c'era anche Tea Corso, pure lei nel giro azzurro. Da sottolineare anche il fatto che siano arrivati cinque ragazzi da Roma e due da Barletta. C'è soddisfazione perché la manifestazione è andata al di sopra di ogni aspettativa, sia per la qualità dei partecipanti che del gioco. Ma questo è stato solo l'inizio, preludio di altri tornei in Sicilia. Sappiamo che molti hanno già manifestato la volontà di partecipare a tornei come questo".