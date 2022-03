Pardo, Di Biagio, Fuser e Zaccardo al Plenitude Open: Britos-Capitani show

GRUGLIASCO (Torino) - Enorme successo al Monviso Sporting Club per il secondo torneo PLENITUDE PADEL OPEN 2022, organizzato da NSA Group insieme a VarieEdEventuali. Il torneo di categoria OPEN FIT, che ha avuto il record di iscrizioni nella regione Piemonte, è stato omaggiato dal Partner Plenitude e ha visto la partecipazione dei migliori giocatori e giocatrici d’Italia. Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria maschile sono stati Andres Britos e Marcello Capitani che hanno trionfato sulla coppia Germàn Tamame e Cristian Calneggia con un 6-1 / 6-2. Tra le donne a contendersi la finale c’erano Emily Stellato e Carolina Petrelli contro Martina Parmigiani e Francesca Campigotto, con le prime che hanno avuto la meglio per 6-2 / 6-2. A pranzo sul campo centrale sono arrivati testimonial d’eccezione come Pierluigi Pardo, Christian Zaccardo, Luigi Di Biagio e Diego Fuser, che hanno dato spettacolo con un doppio misto insieme a dipendenti PLENITUDE e poi con un match fra di loro all’ultimo punto, sempre all’insegna dell’amicizia e dello sport. Anche in questo torneo Plenitude ha donato a tutte le coppie iscritte una piantina della società benefit "Piantando", che ha l’obiettivo di ripristinare ad area naturale ettari di terreno abbandonati e/o adibiti ad agricoltura intensiva, per preservare la biodiversità e l’integrità dell’area stessa. Grande attesa ora per la prossima tappa di Firenze dal 27 Marzo al 3 Aprile 2022 presso il Centro Padel Firenze.