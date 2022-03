Circuito FIP, tutto pronto per la prima tappa in Qatar

Si scaldano i motori per la prima tappa del nuovo Circuito della FIP (Federazione Internazionale Padel) organizzato con la partnership strategica del QSI (Qatar Sports Investments). La prima tappa, in programma a Doha, Qatar, dal 28 marzo al 2 aprile ha raggiunto quota 90 coppie nella Categoria Maschile a 24 ore dalla chiusura delle iscrizioni. I giocatori più forti al mondo hanno confermato con entusiasmo la loro partecipazione per l'evento di Categoria 1, con in palio la somma record di 525.000 euro per i vincitori. L'appuntamento di Doha sarà il primo dei quattro eventi di Categoria 1, di cui saranno annunciate a breve le prossime location. Nutrita anche la partecipazione dei giocatori italiani, che saranno presenti al nuovo Circuito FIP-QSI. "Un grande successo che ci carica ulteriormente di responsabilità - le parole del Presidente FIP Luigi Carraro - il nostro obiettivo è quello di offrire al mondo del padel e ai giocatori un torneo straordinario".