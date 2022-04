Alla Scuola Padel di Viterbo “Gioca allo Sport, cambia il mondo”

VITERBO - Alla Scuola Padel di Viterbo, in località Acquarossa, domenica 10 aprile si è tenuto il quinto e ultimo open day, organizzato con il patrocinio del Centro Provinciale Sportivo Libertas Viterbo, secondo le finalità del Progetto Nazionale Libertas “Gioca allo Sport. Cambia il Mondo”, finanziato dalla Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento per lo sport. Il Presidente del CPSL VT, Nildo Rapiti, ha sottolineato come queste giornate d'incontro, aperte alla popolazione del territorio, siano state vissute con entusiasmo e coinvolgimento dalle ASD e SSD della provincia di Viterbo, a testimonianza che lo sport svolge un ruolo fondamentale educativo e di sensibilizzazione alla “cultura della condivisione e dell'inclusione”.

Viterbo, Scuola Padel

La pratica nel week-end di questa disciplina sportiva anche da parte di neofiti e persone che non la conoscevano affatto, ha messo in evidenza come il padel sia particolarmente indicato per diventare strumento di aggregazione e divertimento. Notevole l’affluenza di giovani, e non solo, molte le donne; il Padel, infatti, può essere praticato da tutti, dai 6 agli 80 anni, senza differenze di età e sesso, quindi si può giocare con squadre miste e con giocatori di età diverse, riuscendo a creare sinergie anche tra generazioni lontane ma sempre in un clima di allegria e leggerezza.