Rieti, numerosi Vip riuniti in città per dare vita al "padel solidale"

RIETI - Una vera e propria festa dello sport. Tra Vip, padel, campioni e beneficenza. C'è tutto questo nella settima edizione del Rieti Sport Festival, che si è chiusa in bellezza domenica con una giornata consacrata al "padel solidale". Si è giocato all'Asso Sporting Club. Sport e solidarietà verso l'Unicef, in particolare per il progetto Diritti a Canestro in collaborazione con la società del basket di Frascati. In campo tanti volti noti e grandi appassionati di padel. A far da padrone di casa è stato Stefano Meloccaro, giornalista e volto di Sky, nonché reatino doc. Sotto il sole del capoluogo sabino, davanti a un pubblico divertito, gli amici del mondo dello spettacolo e dello sport sisono dati amichevolmente battaglia. In campo, tra gli altri, nomi del calibro di Max Gazzè, Pierdavide Carone, Andrea Scanzi, Paolo Di Canio, Gianluca Graziani e Stefano Tonut, giocatore di basket italiano e ambasciatore Unicef, che ha donato alcune maglie autografate che verranno messe all'asta in beneficenza. Tra una volèe, una bandeja, un dritto e rovescio, si è fatto notare pure l'ex compagno di attacco di Maradona, Andrea Silenzi. A vincere è stata la coppia Di Canio-Munzi. Da segnalare l'omaggio a Lucio Battisti, originario di Poggio Bustone, a quindici chilometri da Rieti, e a Lucio Dalla.