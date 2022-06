Summer Village Cup, tanti campioni a Civitavecchia

Entra nel vivo la prima edizione della Summer Village Cup, una gara Open di padel, che si sta svolgendo in questi giorni a Civitavecchia. Tra gli iscritti figurano anche giocatori professionisti come Mattia Guerra, Michele Bruno, David Verde e l'argentino Lucas Centurion, mentre tra le donne spicca il nome di Claudia Noemi Cascella Piccolo. Si gioca al Padel Village di Civitavecchia. Il circolo, inaugurato nello scorso luglio, in poco tempo è già diventato un punto di riferimento in questo angolo di Lazio, e si candida a diventare uno dei più belli del panorama nazionale. Siamo a 70 chilometri da Roma: uno spazio enorme con otto campi, di cui quattro che verranno coperti a fine settembre. La Summer Village Cup già dalla giornata d'apertura ha fatto registrare ottimi numeri in termini di spettatori. "C'è grande entusiasmo tra i giocatori partecipanti - dicono gli organizzatori - e soprattutto nel pubblico, che già dalle prime fasi non si è fatto attendere, in attesa del weekend che sta vedendo in campo alcuni giocatori tra i più forti d’Italia. Siamo pienamente soddisfatti di come si sta svolgendo il torneo e soprattutto per aver portato in città e nel litorale per la prima volta in assoluto giocatori di caratura nazionale. È un evento unico nel territorio che conferma ancora come il Padel Village ormai si sia proiettato verso un panorama di ottimo livello nazionale". Il torneo (l'ingresso è libero) si concluderà domani sera con la premiazione dei vincitori. L'evento è stato fortemente voluto da Gino Tidei, 41 anni, vulcanico titolare del circolo al cui interno (in uno spazio di 15mila metri quadri) si respira un'atmosfera quasi esotica tra palme, vetri, banani e ombrelloni di paglia. E Tidei adesso promette: "C'è stata una grande affluenza di pubblico e i nostri sforzi sono stati ripagati, mi sento di dire che la Summer Village Cup avrà diverse edizioni e sarà un punto di riferimento negli anni per tutto il padel italiano".