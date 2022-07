Coppa dei Club, è tempo di finali: 14 squadre in corsa per la vittoria

INCLUSIONE - Ma la fase finale della Coppa dei Club, patrocinata dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Pescara, è anche un grande momento di inclusione sociale, con l’evento Padel Mixto, che partirà oggi pomeriggio, in cui si sfidano sei coppie composte da un giocatore in piedi (normodotato) e uno seduto (diversamente abile, in carrozzina): progetto, questo, promosso dall’Asd Sportinsieme Roma e da MSP Italia (settore padel) e sostenuto dalla Fondazione Entain. "La nostra associazione ha lo scopo di promuovere lo sporta 360 gradi con l'obiettivo di sperimentare nuove opportunità di socializzazione – le parole di Luca Alessandrini, presidente dell’Asd Sportinsieme Roma –. Atleti con e senza disabilità finalmente possono competere fianco a fianco senza vincoli e valorizzando le differenze adattando tattica e strategia in una nuova organizzazione di squadra". "Siamo orgogliosi di essere al fianco di Sportinsieme Roma in questa operazione – ha dichiarato Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia –. Fondazione Entain è da sempre impegnata nel campo dell’inclusione sociale, di cui lo sport è veicolo per eccellenza. Padel Mixto è un’iniziativa che riassume al meglio questo concetto, perché pensata proprio per superare qualsiasi bar-riera, mettendo al centro le persone e i valori positivi della pratica sportiva".