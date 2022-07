Petrucci scommette sul padel: "Presto sarà anche alle Olimpiadi"

ROMA - In Italia non esiste una provincia in cui non ci sia almeno un campo da padel. Le regioni in cui questo sport è più diffuso? Lazio, Lombardia e Sicilia, sia come numero di strutture che come prenotazioni. La novità? Molti circoli si stanno attrezzando per l'indoor in modo da resistere così alle bizze del meteo, ma anche per attrezzarsi al meglio se ci dovesse essere una malaugurata recrudescenza del Covid. La curiosità? Il Lazio è il "centro nevralgico" di questo sport, a livello di numeri (1.500 campi secondo i dati aggiornati a giugno dall’Osservatorio Mr. Padel Paddle). Ma la maggior parte dei suoi centri sportivi ha meno campi rispetto alla Lombardia, che ha strutture anche con 12 campi. Bene anche la Campania, che in percentuale negli ultimi mesi è la regione col maggior incremento, seguita da Toscana, Sardegna, Friuli e Trentino.