Lazio, la carica di 1500 campi: da inizio anno crescita di 220 unità

ROMA - Il Lazio è ancora la regione leader a livello nazionale sia come numero di campi che come presenza di club, raggiungendo le 478 strutture per un totale di 1.500 campi (fonte Osservatorio di Mr. Padel Paddle - Cerca un Campo).

IL LAZIO IN ITALIA - Da inizio anno nel Lazio le strutture di padel sono aumentate di 64 unità, con una crescita di 220 nuovi campi (17% in più), confermandosi anche per questa prima parte del 2022 la regione, in termini numerici, con il maggior sviluppo di club nella penisola. A livello indoor troviamo circa 120 strutture con campi al coperto (per un totale di 350 campi indoor) che rappresentano meno di un quarto dei club attivi in questo sport nella regione (il 23% contro una media nazionale del 31%). La media campi per singolo club è di 3,1 per struttura (in Italia il coefficiente è 2,5). Nel Lazio sono concentrate il 21% delle strutture di padel in Italia (un anno fa erano il 25%, a significare che lo sviluppo di questo sport si sta diffondendo in tutta la penisola) e il 25% dei campi (registrò il 30% nello stesso periodo del 2021).

LE PROVINCE - La provincia con più club e campi è quella di Roma (336 strutture - 1.175 campi), seguita da Latina (69 s. - 173 c.), Frosinone (42 s. - 82 c.), Viterbo (16 s. - 44 c.) e Rieti (15 s. – 26 c.). Nella classifica delle province in Italia con più club e campi abbiamo Roma in testa, Latina in quinta posizio ne, Frosinone al 13°, Viterbo al 34° e Rieti al 63° posto. Dato interessante, e da evidenziare, è quello relativo ai comuni di Fiumicino e Aprilia della provincia di Roma, che sono al 9° posto e al 14° per numero di circoli in Italia. La città metropolitana di Roma è anche la provincia con il maggior numero di comuni che possiedono almeno un campo da padel, in tutto 50 comuni. Nelle altre province abbiamo Frosinone con 18 comuni, Latina 17, Viterbo 10 e Rieti 6.

TOP CIRCOLI - A Roma si concentrano i circoli con il maggior numero di campi della regione, e stesso risultato anche a livello nazionale; ve ne sono infatti ben 3 ai primi 5 posti della classifica in Italia. Il secondo club con più campi in Italia al momento è il romano Red Padel con 15 campi all’aperto ex aequo con il Joy Padel e al quinto posto il Padel Paradise Empire (12 campi). Nel Lazio le strutture con più di 10 campi sono ben 8, e ben 63 hanno più di 6 campi, di cui la maggior parte sono concentrate nella provincia di Roma (55).