Borgo Egnazia: dove lo sport è sempre stato di casa

A Fasano

Ne è un esempio Borgo Egnazia, a Fasano, prima struttura alberghiera a realizzare un campo da padel in Puglia nel 2017: "Avevo visto come il fenomeno stava crescendo in Italia, soprattutto a Roma – le parole del founder Aldo Melpignano – e decisi che dovevamo giocare d’anticipo. Costruimmo così il primo campo, all'inizio fu poco utilizzato. Il trend poi è partito,il padel è diventato un fenomeno in tutta Italia, e negliultimi tempi anche al Sud. Avevamo visto bene, quest’anno abbiamo aperto altri due campi che la nostra clientela può utilizzare". La struttura, che oltre al padel ospita tre campi da tennis, uno da calcio, una palestra outdoor, una indoor, un campo multifunzionale da basket, un campo da golf e ovviamente piscine, ha una vocazione prettamente sportiva: "Borgo Egnazia ha una naturale predisposizione per lo sport – continua Aldo Melpignano –fa parte dello stile di vita del nostro ospite, molto dinamico e attento allo stare bene e a praticare attività sportiva. Nel padel c'è poi questa natura conviviale, data dal giocare in quattro e che fa divertire e interagire da subito le persone, un tratto molto in linea con la cultura della struttura e della Puglia". Non è un caso che dunque i campi registrano un sold out: "Il padel è molto facile da praticare, non ha una barriera d'ingresso forte dal punto di vista tecnico e fisico. Non abbiamo al momento organizzato tornei tra ospiti ma lasciamo organizzare ai nostri clienti, dando priorità alla leggerezza della non programmazione. Stiamo valutando in futuro incontri tra amatori e professionisti, da pianificare nel 2023". Padel e natura, un binomio perfetto per Borgo Egnazia: "Nella valutazione che abbiamo fatto – conclude Aldo Melpignano – sono certo che il padel rimarrà parte importante del tempo che i nostri ospiti dedicheranno allo sport, sport di cui a Borgo Egnazia potranno usufruire, immersi nella bellezza della natura, tra macchia mediterranea e ulivi secolari".