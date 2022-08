Al Joy Padel di Roma non ci si ferma mai

Joy Padel di Roma, uno dei più grandi centri di padel di Italia, l’attività non si è mai fermata anche per le vacanze estive; abbiamo intervistato Flavio Gonnella uno dei soci fondatori del circolo di Via di Torre Spaccata: “Stiamo svolgendo ogni 15 giorni un torneo interno di 12 tappe che prevede un master finale per la nostra chatt Gold denominato Warriors che vede 24 coppie agguerrite contendersi i 1000 punti messi in palio per i vincitori. Di pari passo alternando la settimana si svolge lo stesso evento per la chatt A Lyons 24 coppie è quella delle donne Warriors Lady 16 coppie - aggiunge - C’è molta richiesta e partecipazione il format piace molto e noi siamo contenti di far giocare partite di livello a tutti i nostri frequentatori abituali".