FIP Platinum, oggi il Tabellone della Veneto Padel Cup

Scatta oggi il Tabellone principale del FIP Platinum Veneto Padel Cup Tournament, che si svolgerà sui campi dell'H-Farm a Ca’ Tron - Roncade con le semifinali e le finali in programma alla Zoppas Arena a Conegliano in Veneto. Si tratta del primo FIP Platinum della storia del circuito Cupra Fip Tour con un Montepremi di 120.000 euro (equamente distribuiti tra uomini e donne) e ben 200 punti assegnati ai vincitori. Giunta alla seconda edizione, la Veneto Padel Cup rappresenta il primo Torneo Platinum della FIP (Federazione Internazionale Padel): in pista grandi giocatori internazionali del circuito Cupra con diversi giocatori italiani che cercheranno di ritagliarsi il loro spazio. Teste di serie numero uno del torneo maschile gli argentini Agustin Gomez Silingo e Juan Cruz Belluati, a seguire come teste di serie numero due gli spagnoli Pablo Ljio Santos e Javier Ruiz Gonzales. Nella Categoria Femminile, teste di serie numero uno le spagnole Veronica Virseda e Barbara Las Heras, a seguire come teste di serie numero due le spagnole Lucia Martinez Gomez e Ester Carnicero Martin.

Gli italiani

Nella categoria maschile sono due le coppie azzurre provenienti dalle qualificazioni mentre tra le donne 14 coppie (di cui ben 10 formate da binomi tutti azzurri). Ottime ieri le prove delle due nostre coppie maschili più forti come ranking FIP: Cremona (n° 124) e Cassetta (n°127) hanno avuto la meglio sull'altra coppia azzurra Bruno-Mezzetti in 3 set per 3-6/6-4/6-3 mentre Cattaneo (n°126) e Sinicropi (n°130) hanno vinto il loro incontro contro la coppia italo-argentina Di Giovanni-Salandro 6-3/4-6/6-4. Oggi il compito sarà più arduo per gli azzurri, visto che affronteranno rispettivamente le coppie Patiniotis-Ruben Rivera (teste di serie n°19) e gli spagnoli Toni Bueno e Marc Quilez (n°13). Nella Categoria Femminile, tante le azzurre in cerca di gloria: Chiara Pappacena (n° 62 ranking FIP) con la spagnola Lorena Alonso (n°64), i binomi italo-argentino Giorgia Marchetti (n°80)-Cecilia Reiter (n°35) e italo-spagnolo Lorena Vano (n°90)-Carmen Castillon (n°86) e quelli tutti italiani formati da Carolina Petrelli (n°145) ed Emily Stellato (n°101) e Carolina Orsi (attuale campionessa italiana, n°58) con Valentina Tommasi (n°95). Le partite sono trasmesse in streaming sul canale YouTube della FIP e in diretta su Sky Sport.