"Che successo il padel a Milano, tra bambini e vip"

Dopo il tennis, le piscine, il calcetto, ecco il padel. All'Aspria Harbour Club di Milano, uno dei club sportivi più importanti ed eleganti d’Italia, a pochi minuti di distanza dallo stadio di San Siro, non poteva mancare la disciplina più gettonata. E infatti da due anni c'è anche il padel nel maxi circolo privato milanese. "La molla è scattata quando abbiamo notato questa tendenza, molto diffusa soprattutto da Roma in su, accompagnata da una prepotente richiesta – racconta Roberta Minardi, general manager del club –. Era il 2020, molti nostri soci si stavano indirizzando verso il padel. In più i nostri tecnici (ex maestri di tennis) ci hanno invitato a creare questo nuovo servizio. E così abbiamo deciso di puntare in modo chiaro sul padel per crescere ancora e offrire una nuova opportunità. Abbiamo aperto quattro campi, diamo la possibilità di giocare con prezzi buoni e spazi sempre disponibili".

Il club

Aspria Harbour Club si estende su sette ettari di verde e propone una vasta scelta di attività sportive sia indoor sia all'aria aperta con attrezzature all’avanguardia. Fitness, tennis (ci sono 18 campi), nuoto, centro benessere, il tutto in un ambiente esclusivo. "Al momento i campi di padel sono quattro, ma dei sette ettari su cui ci estendiamo ce ne sono due che sono ancora occupabili. E infatti la nostra intenzione è quella di far costruire altri nuovi campi nella seconda fase della crescita che abbiamo in mente – aggiunge Roberta Minardi –. Il trend è chiaro: il padel riunisce tanti aspetti dello sport. Chi frequenta altre discipline, come ad esempio il tennis, si è messo giocare anche a padel senza abbandonare gli sport che pratica abitualmente. Questo perché il padel è aggregativo. In più è facile raggiungere livelli che consentono divertimento e condivisione, crea alleanze con i compagni. La risposta femminile è stata incredibile, giocano tantissime donne di qualsiasi età".

I clienti

L'Aspria Harbour è un club affollatissimo, che vanta ben 4mila soci, tra cui 800 bambini, ma che mantiene la sua esclusività in controtendenza con le scelte operate invece dai competitor del settore. "Abbiamo rinunciato a inserirci sulle varie piattaforme – spiega la general manager dell'Aspria Harbour –. Da noi possono giocare a padel solo i nostri soci che possono però portare degli amici". E tra i soci e i frequentatori del club ci sono anche personaggi importanti dello sport e dello spettacolo. "Come ad esempio Eros Ramazzotti, Paolo Maldini, Serginho, Dida, Maurizio Ganz, Michelle Hunziker e lo chef Davide Oldani", aggiunge Minardi. E a proposito di vip, ci saranno anche alcuni noti personaggi tra i protagonisti della seconda edizione del torneo Exclusive Padel Cup che è pronto a partire e rientra in un circuito amatoriale con tanti premi e divertimento garantito. Il torneo è stato fissato per il primo weekend di ottobre. "E in questo periodo – conclude la general manager del club – stanno partendo anche le scuole per adulti e per i più piccoli. Nei mesi estivi si sono tenuti i Summer camp per bambini, a partecipare sono stati in 560! Quando abbiamo fatto provare il padel ai bambini, loro erano gasatissimi, più dei genitori...".