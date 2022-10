Exclusive Cup, il coro degli ex calciatori: "Il padel ci tiene vivi"

Nove campi indoor al Joy Padel di Roma

Dal calcio al Padel

Cristian Brocchi, Francesco Coco, Nelson Dida, Ivan Gamberini, Mario Ielpo, Nicola Legrottaglie, Riccardo Maspero e Serginho i campioni passati dal pallone da calcio alla racchetta da padel, a cui si sono aggiunti l’ex nazionale di rugby Paul Griffen, il conduttore di Zelig Davide Paniate e La Pimpa di Radio Deejay. Se Serginho ha convinto l’ex compagno nel Milan Dida a iniziare a giocare e Maspero ha avuto come “guida” un altro ex calciatore come Dario Marcolin, l’impatto di Coco con il padel è avvenuto in Spagna: «La prima volta che presi una racchetta in mano giocavo nel Barcellona – racconta –. Poi ho smesso e adesso ho ripreso qui in Italia. È uno sport completo perche è per tutti, è rapido e devi essere sempre concentrato». Per Brocchi, «il padel mi mantiene l’adrenalina che ho bisogno di avere, quella voglia di vincere che ci tiene vivi. Ed è l’unico sport che, con il problema che ho al piede, riesco a praticare».

Padel Club Rende: inaugurato il primo campo di Pickleball

I cappelli di Paul

E poi c’è Paul Griffen, che oggi ha 47 anni e in passato ha anche vestito la maglia della Nazionale italiana di rugby. Non sarà sfuggito, sui campi dell’Aspria Harbour, il look stravagante di Griffen, soprattutto il cappello indossato: c’è una ragione dietro la scelta di Paul, ed è nobilissima. «L’idea dei cappelli è nata nel 2020, durante il lockdown, assieme a mio figlio Jackson, che soffre di autismo – racconta –. Fino a oggi ne abbiamo venduti ben 10mila, con il ricavato ovviamente devoluto in beneficenza».

"Che successo il padel a Milano, tra bimbi e vip"

I vincitori

A vincere la tappa nella categoria maschile sono stati Riccardo Colletti e Matteo Contardo; nel femminile, trionfo di Emanuela Armenise e Valentina Guarneri; nel misto, invece, l’hanno spuntata Simone Mascaro e Federica Corno. Le squadre vincitrici sono state premiate da Fiorentino Rea della divisione lifestyle services di Intesa Sanpaolo e da Daniele Gigola, event manager dell’Aspria Harbour di Milano. Nel prossimo weekend, la Exclusive Padel Cup si trasferisce a Roma: sabato 8 e domenica 9, tutti in campo al Joy Padel Club.