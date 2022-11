Padel e metaverso, parla l'ideatore Fabio Rota

Appuntamento al 27 novembre

C’è una data cerchiata sul calendario, che sarà lo spartiacque di questo ambizioso progetto. Il prossimo 27 novembre, infatti, si terrà al PalaPadel Seriate (in provincia di Bergamo) il primo evento ufficiale. «Il PalaPadel è stato il primo circolo ad affiliarsi al nostro progetto e attualmente stiamo parlando con oltre 20 circoli in Italia – continua Fabio Rota –. Siamo in partnership con i ragazzi di “Padelisti Anonimi” e insieme a loro stiamo creando un’incredibile serie di servizi e utilità in grado di rimettere al centro di tutto gli appassionati, gli sportivi e i circoli che, con grande passione, vivono il padel giorno dopo giorno. Perché se è vero che ogni volta in cui scendiamo in campo il padel ci dà tanto, noi di Padel Society siamo convinti di poter trasformare la passione in vantaggi reali e tangibili per tutte le parti in causa. Il perfetto mix tra mondo reale e mondo virtuale porterà l’esperienza dell’appassionato ad un altro livello».

Tra blockchain e NFT

Tecnologia blockchain, metaverso e NFT saranno per Fabio Rota i nuovi vocaboli che la community del padel imparerà molto in fretta: «Entrando in Padel Society si avrà la possibilità di avere sconti nei circoli affiliati, accesso a tornei solo per i possessori di NFT (con partenza nel 2023, ndr) e al videogioco manageriale e ricevere 10 token $VIBORA al giorno per 10 anni. Stiamo programmando i nostri progetti passo dopo passo, senza fretta. Un progetto a lungo termine, perché ci crediamo fermamente». Ci saranno molti passi da fare e resistenze da sconfiggere ma la passione non manca. La passione che porta Fabio a porsi già obiettivi in grande stile: «Vogliamo aprire in futuro dei padel club esclusivi, dove il reale e il virtuale saranno ancora di più a stretto contatto. Padel e metaverso, sarà un binomio vincente!».