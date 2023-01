Tutto sul padel, la scommessa del Tennis Club Mantova

Un’oasi di pace immersa nello splendido contesto del Bosco Virgiliano, il grande parco intitolato al massimo poeta latino che è nato da queste parti. È il Tennis Club Mantova che da qualche settimana si è convertito anche al padel. Due nuovissimi campi, coperti e riscaldati. Una novità che da queste parti hanno apprezzato moltissimo. Il circolo, che si trova a un chilometro dal centro città, disponeva già di sei campi da tennis, di cui cinque in erba sintetica indoor e un centrale in terra rossa scoperto. «Da metà novembre siamo stati lieti di accogliere nei nostri spazi anche il padel - dice Paolo Bistaffa, presidente del club -. Abbiamo deciso infatti di puntare su questa nuova disciplina effettuando un investimento importante. Si tratta di un progetto portato avanti in condivisione con il Comune che ci ha concesso le strutture per altri 20 anni. I campi di padel sono sorti laddove prima c’era un campo di tennis scoperto in erba sintetica».

Campi riscaldati

Il bilancio di questo mese e mezzo non può che essere positivo: «Siamo tutti molto soddisfatti per il riscontro che abbiamo subito ottenuto - aggiunge Bistaffa -. Per quanto riguarda le lezioni, noi possiamo contare su due istruttori. Abbiamo già fatto un open day aperto a tutti, con 50 persone, e un open day invece riservato a una scuola superiore locale, al quale hanno partecipato 50 ragazzi. C’è grande interesse per il padel, la posizione ci aiuta, perché siamo vicinissimi al centro di Mantova. Abbiamo deciso di fare le cose per bene: i nostri campi hanno il pavimento riscaldato, proprio per privilegiare il benessere dei nostri utenti. Poche strutture hanno fatto un investimento del genere. Le prenotazioni dei campi sono possibili per tutti gli utenti già censiti nella nostra anagrafica, in regola con il certificato medico sportivo, e possono essere effettuate direttamente tramite l’app che si chiama “Tennis Club Mantova”».

Progetti per il 2023

Infine un cenno sugli obiettivi futuri: «Ci piacerebbe - conclude il presidente del Tennis Club Mantova, Paolo Bistaffa - ospitare dei tornei importanti, pian pianino vedremo quello che riusciremo a fare. Noi siamo un’associazione non a scopo di lucro, vorremmo ampliare l’attività agonistica e non agonistica. Non escludo di aumentare il numero dei campi, vedremo le richieste dei nostri utenti e valuteremo una futura espansione».