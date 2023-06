Coppa dei Club Veneto, domenica la Final Four!

Per la Coppa dei Club Veneto si è conclusa il 13 giugno scorso la fase di qualificazione per la Final Four che si terrà domenica prossima presso il Padel Village a Santa Lucia di Piave (TV). Quest'anno alla fase di pre-qualificazione hanno partecipato circa 200 atleti divisi in 13 squadre per diverse province venete. Tutto pronto, dunque, per la Final Four (semifinale e finale) che assegnerá il titolo regionale e l'accesso alla Fase Nazionale Padel MSP Italia, che quest' anno si disputerà a Terni dal 7 al 9 luglio.