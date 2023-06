Exclusive Padel Cup 2023: sold out anche a Napoli

La nuova formula della Exclusive Padel Cup è già un successo, tanto che come per le altre due precedenti edizioni, anche questo terzo appuntamento itinerante sta riscuotendo una adesione incredibile e questo merito sicuramente anche dei fantastici premi che le coppie vincenti delle tre categorie (maschile, femminile e misto) hanno la possibilità di aggiudicarsi ad ogni tappa, a differenza dei format 2021-2022 dove bisognava qualificarsi prima per il master finale. In palio una clinic per due persone in Spagna all’interno del famoso Ba Padel Barcelona Golf & Resort, con lo staff e il metodo dell’accademia firmata dalla selezionatrice della nazionale italiana, la spagnola Marcela Ferrari. Il pacchetto comprende un corso di quattro ore con istruttori spagnoli in lingua italiana, una prenotazione per un campo della durata di un’ora, due pernottamenti e i transfer da e per l’aeroporto.