Padel Star Talenti, il circolo romano che fonde divertimento e agonismo

I progetti

Nella prima settimana di settembre via ai provini per le nuove promesse del padel: l'obiettivo è formare gruppi di allenamento di ragazzi dai 10 anni in su che, allenati da Alexis Barriga con la direzione tecnica di Gabriele Santini, «diventeranno delle vere e proprie promesse e si alleneranno per i campionati federali e le competizioni più importanti», spiega lui. «Nello staff dei maestri al fianco di Alexis scenderà anche un altro maestro spagnolo di cui non possiamo ancora fare il nome - aggiunge Santini -. Una scelta molto importante e sicuramente vincente! I corsi per agonisti non vedono solo i ragazzi scendere in campo, ma anche adulti appassionati che si alleneranno intensamente per rappresentare il Padel Star con le squadre di Serie C e Serie D, oltre alle competizioni come coppa Fitp Tpra e Msp, che ormai vede partecipanti con un livello sempre più alto di padel». Ad oggi, a due anni dall’apertura, il Padel Star conta circa duemila iscritti nelle proprie chat, divise per livello e dove si organizzano match, partite lezioni e tornei. «Sono sempre più numerosi poi i nuovi soci curiosi di conoscere il mondo Padel Star, che una volta varcata la soglia del nostro club tornano sempre più spesso, a volte anche attraversando Roma, una città dove oggi come oggi si trovano campi ad ogni angolo. Questa è la sfida più grande del Padel Star, che rende questo club davvero unico. E le sorprese non finiscono qui», conclude Santini.