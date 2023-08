Scuola e Padel, così nascono gli atleti del domani

Perché grazie ai nostri studenti e studentesse può partire il lancio definitivo di questo sport, per farlo durare negli anni e per creare i campioni del domani. Molti circoli in Italia hanno stretto rapporti di collaborazione con Istituti scolastici, azioni meritorie di una visione lungimirante nella crescita del padel.

Il Circolo Jolly Padel e i progetti con le scuole

A Roma, un esempio di questa collaborazione è stata concretizzata dal Circolo Jolly Padel, che nell'anno scolastico concluso lo scorso giugno ha realizzato un progetto con l'Istituto di Istruzione Superiore Via Carlo Emery ex ITC Piero Calamandrei. I ragazzi della 3E, della 3F e della 3A, per un totale di circa 60 alunni, si sono ritrovati per 23 uscite da ottobre 2022 ad aprile 2023, per imparare insieme agli Istruttori federali del Circolo le nozioni base del padel. Un progetto che ha riscosso molto entusiasmo tra gli studenti e che sicuramente sarà replicato il prossimo anno, con l'inizio delle scuole tra meno di un mese: "Ho scelto questo istituto perché sono stato sia rappresentante di classe che di istituto quando lo frequentavo - le parole di Federico Di Giuseppe, gestore del Club -. Dopo che mi sono diplomato, sono diventato anche tecnico sportivo quindi un'occasione in più per avere un rapporto diretto con la scuola. Oltre che con le scuole superiori, abbiamo programmato diverse uscite con la scuola media in largo Giampaolo Borghi del complesso scolastico Karol Wojtyla. Il nostro progetto proseguirà nel prossimo anno con l’avvicinamento alle classi più piccole in modo da far conoscere il padel anche ai bambini delle scuole elementari".