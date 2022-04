Julieta Evangelina Bidahorria: "Il mio sogno è la Top 10"

Argentina, 30 anni nata a Jesùs Maria il 12 dicembre del 1991 e numero 39 del ranking WPT, è una delle giocatrici più grintose del circuito, su cui ci sono molti occhi puntati e ben presto siamo certi che la vedremo in coppia con una giocatrice tra le prime 15 della classifica mondiale. Ha partecipato ai Mondiali in Qatar con la nazionale argentina classificandosi al secondo posto. La Pantera, come tutti la conoscono, ha terminato la passata stagione in crescendo, insieme alla spagnola Lucía Martínez. Il suo obiettivo per quest'anno è scalare posizioni importanti in classifica ed ha tutte le carte in regola per provarci. Dopo vari cambi di coppia, dalle prossime partite giocherà insieme a Claudia Fernández Sánchez, spagnola, classe 2006. Julieta ha dei grandi fan a Roma che le sono molto affezionati, è infatti supportata dagli amici Alessia e Luigi del Villa Pamphili Padel Club, di cui porta il logo sulla canotta di gioco.