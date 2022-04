Lo sport oltre ogni barriera: Spagna all'avanguardia

Uno sport per tutti. Uno sport inclusivo. Il padel, infatti, è noto per la sua trasversalità e negli ultimi anni sta crescendo in Italia l’interesse delle persone con disabilità di praticare questo sport. Già diversi club italiani stanno lavorando su questo fronte e per conoscere in modo più dettagliato questa realtà all’estero, siamo andati a Barcellona, al Club Esportiu de Pàdel Adaptat Catalunya: «Il nostro club è nato con l'intento di promuovere il padel in carrozzina tra le persone con disabilità fisiche, in modo che fosse un aiuto per lo sviluppo della loro autonomia e salute – le parole di Susana Rodriguez –. A oggi, oltre ad avere il numero 1 della Catalogna, sia femminile che maschile, stiamo organizzando la terza stagione della "Scuola di iniziazione e perfezionamento del padel in carrozzina", la prima in Catalogna, aperta a chiunque voglia venire per imparare. Nel resto della Spagna stanno emergendo sempre più club di padel in carrozzina». Susana ci spiega come promuovere questa attività: «I social network sono vitali per pubblicizzare tutte le cause e i progetti tra cui il padel in carrozzina. I giocatori spagnoli ricevono molti messaggi sui social network da persone con disabilità che vogliono venire a giocare con noi o che ci chiedono dove possono praticarlo nelle loro città. È importante usare i social così come è fondamentale l’accessibilità delle strutture. Solo così garantiamo l'inclusione di tutte le persone, qualunque sia la loro situazione, in questo sport che amiamo tanto».