FIP, le decisioni ratificate all'Assemblea Generale di Roma

Inoltre, prosegue a passi spediti il processo di affiliazione di altre 19 Federazioni Nazionali, il cui ingresso dovrebbe essere ratificato il prossimo autunno. Tra i punti all'ordine del giorno, l'Assemblea Generale ha anche discusso gli ultimi preparativi per la prima apparizione del padel nel Giochi europei in Polonia nel 2023 mentre è stato annunciato proprio durante la giornata di riunioni il lavoro condotto insieme all'OCA (Olympic Council of Asia) per far entrare il Padel nei prossimi Giochi Asiatici. “Oggi è stato un momento fondamentale per lo sviluppo globale e la governance di questo sport - il commento del Presidente FIP Luigi Carraro al termine dell'Assemblea Generale - Non solo abbiamo accolto 14 nuove Federazioni Nazionali come membri della FIP con altre 19 Federazioni pronte ad entrare entro la fine dell'anno, ma abbiamo anche discusso della partecipazione ai Giochi europei il prossimo anno e i passi avanti verso l'entrata del Padel ai Giochi Asiatici, che saranno davvero dei momenti speciali per il nostro sport e per i nostri giocatori".