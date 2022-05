Italy Premier Padel Major, si parte: sorteggiato il tabellone

È scattato ufficialmente ieri l'Italy Premier Padel Major, uno dei quattro tornei più importanti del nuovo circuito Premier Padel, organizzato dalla Federazione. Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional Padel Association (PPA). Presso la suggestiva location del Foro Italico, sono stati montati quattro campi da padel sul Ground, dove tra ieri e oggi si disputeranno le qualificazioni per l'accesso al tabellone principale, che prenderà il via domani. Il campo Centrale è stato invece allestito alla Grand Stand Arena, stadio che potrà ospitare fino a 6500 spettatori. Nella giornata di ieri, si è svolta inoltre la cerimonia del sorteggio del tabellone principale dell’Italy Major Premier Padel. A guidare il tabellone (56 coppie) del Major tricolore ci sono i numeri uno del mondo Ale Galan e Juan Lebron, che esordiranno direttamente al secondo turno di mercoledì (come tutte le otto coppie teste di serie). I due spagnoli sono arrivati ieri nella Capitale e sono subito andati al Foro per una sessione d'allenamento. Dalla parte opposta del tabellone la coppia numero due del ranking mondiale FIP e vincitori ad aprile a Doha del primo Major del circuito Premier Padel, Paquito Navarro e Martin Di Nenno. La coppia n.3 formata da Franco Stupaczuk e Pablo Lima si trova nella parte alta del tabellone mentre nella parte bassa troviamo la numero 4 del ranking, ossia la coppia Chingotto e Tello. Non mancherà al Foro la leggenda Fernando Belasteguin che dopo aver spento 43 candeline lo scorso giovedì, cercherà di mostrare la sua infinita classe insieme all'emergente Arturo Coello. Sedici al momento gli italiani presenti nel tabellone, che vivranno un'esperienza emozionante di poter giocare un Major in casa. L'Italy Premier Padel Major è la prima tappa europea del nuovo Circuito della FIP, dopo l'esordio di Doha in Qatar lo scorso marzo. Dopo Roma, si andrà a Parigi al monumentale Roland Garros dall'11 al 17 luglio mentre l'ultimo Major si terrà a Monterrey (Messico) dal 28 novembre al 4 dicembre. L’Italy Major Premier Padel ha siglato diversi accordi per questa prima edizione: Eni e Wilson, che sono main partner del torneo per continuare con Mini, Nuii, Valmora, Padel Nuestro, Swagg come official partner e Mejor Set e Mondo quali fornitori tecnici. L’evento avrà infine una rilevante copertura mediatica in tutto il mondo, sia in Europa che in Africa, Asia e Americhe.