Italy Major: è il giorno delle star mondiali

È il giorno delle star del padel mondiale all’Italy Major Premier Padel. I giocatori più forti al mondo, da teste di serie, esordiranno oggi al Foro Italico per il secondo turno, garantendo spettacolo sin dalla mattina. Alcuni di loro sono già scesi in campo ieri sul Ground per una sessione di allenamento e per intrattenersi con i tifosi per una foto o un selfie. Tra i big, i primi che scenderanno in campo saranno Franco Stupaczuk e Pablo Lima, coppia numero 3 del ranking, che affronteranno nella Grand Stand Arena in tarda mattinata i nostri azzurri Daniele Cattaneo e Riccardo Sinicropi, in tabellone grazie a una wild card. I due italiani hanno ottenuto ieri un successo di prestigio battendo con il punteggio di 62 64 l’altro italiano Giulio Lovascio, in coppia con lo spagnolo Salvador Oria Ortega. A seguire, ecco in campo la coppia n.4 del ranking: il duo formato da Federico Chingotto e Juan Tello si giocherà l’accesso al turno successivo contro la coppia franco-iberica formata da Jeremy Scatena e Sergio Icardo Alcorisa. Dal primo pomeriggio, in campo le altre stelle dell’Italy Major: Paquito Navarro e Martin Di Nenno, vincitori del primo Major disputato a Doha ad aprile scorso, Juan Lebron e Ale Galan, coppia n.1 del ranking per chiudere con la leggenda del padel Fernando Belasteguin, numero uno del mondo per 16 anni consecutivi, in coppia con il giovane spagnolo Arturo Coello (di 23 anni più giovane di lui).