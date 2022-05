Italy Major: i big non tradiscono le attese. Oggi gli ottavi e l'inizio dell'Open femminile

Debuttano le star mondiali nell'Italy Major Premier Padel, il nuovo Circuito organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional Padel Association (PPA). Le principali teste di serie non hanno tradito le attese, vincendo i rispettivi turni. La coppia n.1 Galan/Lebron ha sconfitto i connazionali Gil/Melendez con il punteggio di 64 61. Impegno agevole anche per la coppia n.2 del ranking: con un secco 62 61 Di Nenno e Navarro si sono portati a casa il pass per il turno successivo, battendo gli spagnoli Garcia/Fernandez (62 61). Vittoria in due set anche per i numero tre del seeding, l’argentino Franco Stupaczuk e il brasiliano Pablo Lima, che hanno battuto la coppia azzurra formata da Daniele Cattaneo e Riccardo Sinicropi, prima coppia italiana capace di superare un turno nel tabellone principale di un torneo Premier Padel. Nessun problema per gli argentini Chingotto/Tello: 61 63 il punteggio finale nella partita contro la coppia franco-spagnola Scatena/Icardo). Avanti anche la leggenda Belasteguin, che in coppia con Coello ha sconfitto gli spagnoli Munoz/Ayats con il punteggio di 76 64.

Oggi in programma al Foro Italico tutti gli incontri degli ottavi di finale, suddivisi tra la sessione diurna con inizio alle 10 e la sessione pomeridiana/serale con inizio alle 18. Semifinali e Finale si terranno invece, rispettivamente, sabato e domenica, entrambe alle ore 18. Oltre al Tabellone Maschile dell'Italy Major, inizierà oggi il Torneo femminile con in palio 10.000 e che vedrà in campo alcune tra le migliori giocatrici del nostro Paese, da Chiara Pappacena e Giulia Sussarello a Valentina Tommasi e Giorgia Marchetti fino ad arrivare alla campionessa del mondo over 35 Sara D’Ambrogio e al numero quattro Alessia La Monaca e Anna Signorini. L'Open Femminile si giocherà sui campi 5 e 6, dalle 18 di oggi e venerdì dalle 14, con sessione serale dalle 19. Sabato la finale.