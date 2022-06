Paquito Navarro: "Che passione per il padel in Italia! Spero di giocare con Totti"

Ci sono persone di cui basta il soprannome per essere riconosciuto. Nel padel, quando si nomina “Paquito”, non si deve aggiungere altro. Stiamo parlando di Paquito Navarro, attuale n.2 del ranking FIP, vero e proprio idolo dei tifosi grazie al suo carisma e alla sua capacità di coinvolgere il pubblico nelle sue giocate da autentico fuoriclasse. Paquito ha appena concluso l’Italy Major Premier Padel, cedendo soltanto in finale, in coppia con l’argentino Martin Di Nenno, contro i numeri 1 al mondo, Ale Galan e Juan Lebron. Una finale con il sapore di rivincita, dopo il successo di Doha al Qatar Major ottenuto dal duo iberico-argentino.

L'Italy Major La passione della Capitale e del Foro Italico ha travolto anche Paquito, vera star della settimana romana: “È stato un orgoglio e un piacere aver giocare qui in Italia perché credo che Roma si meritasse un grande torneo di Padel e quando finalmente l’ha ottenuto abbiamo potuto notare che il pubblico e la gente ha risposto in maniera meravigliosa. Sono felice che il torneo sia arrivato qui in Italia e in particolare al Foro Italico”. Il padel è cresciuto in maniera esponenziale nel nostro Paese e ora con il nuovo Circuito della Federazione Internazionale Padel, con il supporto del Qatar Sports Investment (QSI) e della Professional Padel Association (PPA), si aprono nuovi scenari per i giocatori professionisti: “Credo che con il Premier Padel si sta portando il padel professionale ad un altro livello, con altre qualità, in un’altra dimensione e noi giocatori siamo felici di essere parte di questo progetto”.

La coppia con Di Nenno Famoso per il suo carattere estroverso, in campo Paquito parla con la sua classe e ci racconta quale sia il suo colpo preferito: “Noi la chiamiamo la “cuchilla” – continua il giocatore spagnolo – è come un’uscita alta di parete dove la chiave del colpo è che la palla rimanga molto bassa dopo il rimbalzo a terra”. Paquito Navarro gioca in coppia con l’argentino Di Nenno, con il quale in questo 2022 ha vinto sia la tappa del World Padel Tour a Vigo che il Qatar Major. Il giocatore di Siviglia spende parole di elogio per il suo compagno: “Martin è un vero fenomeno, un crack e credo che sarà il numero uno del mondo prima o poi. Spero lo sarà con me, comunque penso sia davvero dotato per questo sport”.