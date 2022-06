Tapia, ascesa senza limiti: "Io e Sanyo la coppia da battere"

Un'ascesa senza limiti. Agustín Tapia, argentino, nato il 24 luglio a Catamarca, classe 1999, è senza dubbio uno dei giocatori di punta degli ultimi tre anni del circuito mondiale. A soli 21 anni, ha vinto nel 2020 in coppia con Fernando Belasteguin l’Estrella Damm Menorca Master Final 2020, il torneo conclusivo e più importante del circuito, dove partecipano le 8 coppie più forti del ranking mondiale, dove è stato anche finalista nel 2021. La sua progressione è stata impressionante: ben 53 posizioni scalate nel ranking assoluto in poco più di 2 anni, dal 58° posto all’attuale n. 5 della classifica WPT. Gioca in coppia con “el Mago de San Luis”, l’esperto Carlos Gutiérrez - per tutti Sanyo - con cui punta decisamente alla vittoria; nelle prime 7 tappe dell’attuale stagione, la coppia ha già vinto 2 Open e disputato, inclusa l’ultima di questi giorni al Master di Marbella, ben 5 semifinali. Al suo attivo nel WPT ha disputato 168 partite, con una percentuale di vittorie (115) pari al 69%.