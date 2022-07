Premier Padel, Canal+ trasmetterà il circuito in oltre 60 territori del mondo

Anche CANAL+ si impegna con Premier Padel. L’emittente di proprietà di Vivendi ha siglato un accordo per presentare il più importante circuito di padel in oltre 60 territori del mondo, tra cui la Francia. CANAL+ ha concluso un accordo pluriennale e avvierà la sua collaborazione con Premier Padel trasmettendo il Greenweez Paris Premier Padel Major di luglio, che si svolgerà nell’iconico Stade Roland-Garros. Il torneo avrà inizio l’11 luglio e si concluderà il 17 luglio. Questa notizia sottolinea ulteriormente la crescente popolarità globale di questo sport dopo il lancio di Premier Padel, il circuito ufficiale globale di padel - organizzato dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) e promosso dalla Professional Padel Association (PPA) e da Qatar Sports Investments (QSI).

I commenti

Luigi Carraro, Presidente dell’International Padel Federation, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere CANAL+ al nostro portafoglio di emittenti internazionali di livello mondiale. La risposta a Premier Padel è stata incredibile e non vediamo l’ora che gli appassionati di padel presenti sul posto e i fan che guardano da tutto il mondo si godano il prossimo Greenweez Paris Premier Padel Major allo Stade Roland-Garros. Una delle più storiche location esistenti ospiterà lo sport in più rapida crescita al mondo, un’occasione da non perdere”.

Thomas Sénécal, direttore sportivo di CANAL+, ha dichiarato: "CANAL+ è sempre stata una grande sostenitrice degli sport emergenti. L’offerta di Premier Padel a tutti i nostri abbonati in tutto il mondo ne è un perfetto esempio. Vi forniremo una copertura completa, arricchita dalle conoscenze dei nostri esperti. Inaugurare la copertura del circuito Premier Padel con il Major in Francia, nella prestigiosa cornice del Roland-Garros? Non avremmo potuto sognare niente di meglio! Vi aspettiamo tra 10 giorni. Il padel sta diventando sempre più popolare e siamo molto orgogliosi di essere uno dei principali broadcaster che trasmetteranno questo sport a livello globale nei nostri territori e in Francia fino al 2026. CANAL+ è davvero la casa del padel!".

Prossimi tornei

Premier Padel ospiterà almeno dieci (10) nuovi tornei nel 2022, tra cui quattro eventi “Major” di prima categoria. Il primo Major, l’Ooredoo Qatar Major 2022, si è svolto a Doha a marzo, mentre l’Italy Premier Padel Major si è concluso nello storico Foro Italico il mese scorso. Gli altri tornei di categoria 1 sono il Greenweez Paris Premier Padel Major allo Stade Roland-Garros, che si svolgerà dall’11 luglio al 17 luglio, e il Mexico Premier Padel Major al Club Sonoma a Monterrey, Messico, dal 28 novembre al 4 dicembre.

Il Madrid Premier Padel P1, che si svolgerà dal 1° al 6 agosto, sarà il torneo inaugurale della categoria due, seguito a breve distanza dall’Argentina Premier Padel P1, che si svolgerà dall’8 al 14 agosto.