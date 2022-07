Premier Padel, a Parigi scendono in campo le stelle

PARIGI (Francia) - Tutti i favoriti, che hanno iniziato ieri ufficialmente il loro torneo, sono passati agli ottavi di finale. Tra di loro ovviamente la coppia spagnola e testa di serie numero 1 composta da Alejandro Galan e Juan Lebron, così come quella formata da Martin Di Nenno (ARG) e Francisco Navarro (ESP), i numero 2 (quest'ultimi hanno eliminato l’italiano Dominguez e l’uruguaiano Ramos Saldivia senza problemi, con un netto 6-0, 6-1. Per quanto riguarda gli atleti di casa francesi, la fortuna non è stata dalla parte delle due coppie presenti nel secondo round del Greenweez Paris Premier Padel Major. Sul campo da paddle allestito sul Philippe-Chatrier, Bastien Blanqué e Adrien Maigret si sono fermati contro le teste di serie n.3 Pablo Lima (BRA) e Franco Stupaczuk (ARG), mentre Johan Bergeron e Thomas Leygue sono stati sconfitti dalle teste di serie n.4 del torneo, Federico Chingotto (ARG) e Juan Tello (ARG).