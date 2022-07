Premier Padel, Lima al Paris Major: "Incredibile essere qui"

PARIGI (Francia) - Si è guadagnato la semifinale del Roland Garros, il brasiliano Pablo Lima , che in coppia con l'argentino Stupaczuk ha sconfitto in due set il tandem composto da Campagnolo (Bra) e Garrido (Esp). Un match lungo e dispendioso, controllato abbastanza bene nel primo set e lottato fino al tie-break nel secondo (6-2 7-6). Un motivo in più d'orgoglio per il 35enne di Porto Alegre: "Un sogno, anche perché questo è un torneo che i brasiliani storicamente seguono sempre moltissimo. Incredibile pensare che adesso ci sia io qui a giocare, sicuramente è uno dei punti più alti della mia carriera ed è meraviglioso essere arrivato fino alle semifinali".

Lima verso le semifinali

Lima ha poi proseguito: "Per tutti noi è la prima volta in questo contesto così suggestivo e di conseguenza la motivazione generale è davvero molto alta. Nei quarti di finale abbiamo usato tante energie, sia fisiche che nervose, ma avremo un giorno di tempo per recuperare. Credo che tutti i giocatori del torneo stiano realizzando un sogno giocando qui. Tutti sono super entusiasti perché è un luogo che mai si sarebbe potuto immaginare. Se me lo avessero detto qualche anno fa, che sarei arrivato a giocare al Roland Garros grazie al Padel, avrei risposto 'è impossibile'. È fantastico e personalmente credo di non aver ancora realizzato completamente ciò che stiamo facendo".