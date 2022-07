Chingotto, Tello e il sogno argentino a Parigi: "Vogliamo la finale"

PARIGI (Francia) - Nei quarti di finale hanno vinto il derby tutto argentino contro Capra e Sanchez Aguero, adesso per Tello e Chingotto c'è l'ostacolo Di Nenno-Navarro per sognare la finale del Premier Padel Paris Major. Ci proveranno oggi, godendosi ogni singolo momento di questa esperienza, come spiegato da Juan Tello : "La verità è che tutto è molto emozionante. Credo che stiamo vivendo al massimo questo momento e ogni partita stiamo crescendo sempre di più. Penso che ni quarti abbiamo disputato la miglior partita dell'anno per quanto ci riguarda. Erano degli avversari durissimi e siamo contenti di averli battuti. La condizione è complicata per tutti, dovremo essere bravi in ogni minimo dettaglio per continuare ad andare avanti. La differenza la faranno il recupero fisico e mentale".

Tello e Chingotto: sogno finale

Anche Federico Chingotto è della stessa opinione: "Senza dubbio ti dà un qualcosa in più giocare in questo contesto, vedere giorno dopo giorno che le tribune si riempiono sempre di più. Penso sia il sogno di ogni sportivo riuscire a competere in palcoscenici iconici come è il Roland Garros. Siamo felici di essere qui e vogliamo provare ad andare avanti il più possibile". Poi sul loro affiatamento: "Siamo una coppia molto longeva, è vero, ma non ci siamo mai posti grandi obiettivi sul lungo termine. Abbiamo sempre pensato giorno per giorno, partita per partita, rimanendo concentrati, riposando e stando attenti a ogni dettaglio. Questa è l'unica ricetta che conosciamo per poter puntare alla finale".