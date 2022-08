Madrid Premier Padel P1, oggi le semifinali

MADRID (Spagna) - Straordinaria giornata di quarti di finale al Wizink Center per il Madrid Premier Padel P1. Partite emozionanti e spettacolari, come quella tra Chingotto/Tello contro i numeri 1 al mondo Lebron/Galan, durata quasi tre ore di gioco e vinta dalla coppia spagnola al terzo set. Un match che ha vissuto anche un momento di pausa per un Var review chiesto da Juan Tello per un presunto doppio tocco di Galan ma che neanche la tecnologia ha saputo dirimere, per la velocità del colpo effettuato dallo spagnolo.