In Argentina trionfano Lima e Stupaczuk: pubblico in estasi per Belasteguin

Ultima tappa di agosto per il Premier Padel , il nuovo circuito organizzato dalla Federazione Internazionale Padel in sinergia con il QSI (Qatar Sport Investments) e la PPA (Professional Padel Association).

Tappa in Sudamerica

Dopo il Madrid P1, che ha incoronato come vincitori i numeri 1 al mondo Lebron e Galan, il Premier Padel si è spostato per la prima volta in Sudamerica, in Argentina, che insieme alla Spagna sono i principali motori del movimento padel mondiale. Non è un caso, infatti, che sono proprio questi due paesi ad esprimere il numero più alto di top player al mondo. Top player che non potevano mancare al Mendoza Premier Padel P1, disputato la scorsa settimana presso l'Aconcagua Arena con il record di pubblico registrato in finale, ben 11mila spettatori.

Quante sorprese

Passando al campo, è stato il torneo delle sorprese. Dopo tre tornei vinti consecutivamente, i numeri 1 al mondo Galan e Lebron sono stati eliminati ai quarti di finale, così come l’altra coppia favorita, gli argentini Tapia e Gutierrez. Il Mendoza P1 ha visto in grande spolvero la leggenda Fernando Belasteguin, che trascinato dal pubblico casalingo, ha raggiunto la finale in coppia con Coello, eliminando Tapia-Gutierrez ai quarti e la coppia n.2 al mondo Navarro-Di Nenno in semifinale. L’argentino ha letteralmente infiammato il pubblico di casa, con giocate di classe e raffinatezza. Lo spagnolo Coello ha seguito i consigli del maestro più grande, giocando un padel di altissimo livello. È mancato solo l’ultimo sigillo a Bela, che proprio 20 anni fa conquistò per la prima volta il trono di n.1 al mondo: nonostante una finale spettacolare, emozionante e terminata al terzo set, sono stati Pablo Lima e Franco Stupaczuk a conquistare il Mendoza P1, primo torneo vinto dalla coppia nel Premier Padel.

Parla Carraro

«Ciò che è successo in questi giorni in Argentina segna una pietra miliare per il padel, poiché attiriamo sempre più appassionati da tutto il mondo - le parole al termine della finale del Presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro -. L'energia e lo slancio del nostro sport sono sorprendenti. Credo che il padel stia diventando uno dei più grandi sport del pianeta e questo si basa sull’aver messo i giocatori al centro del nostro progetto. Questo è solo il primo passo: il meglio deve ancora venire e sono sicuro che sarà spettacolare».