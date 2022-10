Al via in Egitto il NewGiza Premier Padel P1

CAIRO (Egitto) - Il NewGiza Sports Club è pronto a ospitare il primo torneo Premier Padel in Egitto e nel continente africano. Le partite del tabellone principale sono iniziate questo pomeriggio. I migliori giocatori di padel del mondo si sfideranno questa settimana al Cairo su 3 campi ribattezzati per l'occasione, per riflettere la ricca storia antica del Paese ospitante.