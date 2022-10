Premier Padel, Lima e Stupaczuk "faraoni" in Egitto

CAIRO (Egitto) - Pablo Lima e Franco Stupaczuk sono i campioni della prima edizione del NewGiza Premier Padel P1! Il brasiliano e l'argentino hanno battuto le teste di serie numero 1 Alejandro Galán e Juan Lebrón in 3 set ( 2-6, 7-6, 7-6 ) in un'emozionante finale in Egitto e hanno vinto il loro secondo titolo di Premier Padel consecutivo . Dopo più di 3 ore di padel veramente tosto e di altissimo livello, la mentalità mai mollata di Lima e Stupa è stata premiata: avevano poche possibilità nel primo set (2-6), ma la loro reazione è stata semplicemente spettacolare, portando la partita nel proprio territorio per vincere il secondo set al tiebreak (7-6). Battaglia dura anche nel terzo set, finito anch'esso al tie break per Lima e Stupa.

Lima-Stupa campioni in Egitto

Solo un mese dopo il suo annuncio ufficiale, il NewGiza Premier Padel P1 ha chiuso con successo la sua prima edizione in Egitto, stabilendo una nuova pietra miliare nella storia di questo sport: organizzare per la prima volta in Africa un torneo internazionale di livello mondiale. Il circuito globale promosso dalla FIP e sostenuto da PPA e QSI ha fatto un altro passo avanti nel suo impegno per internazionalizzare il padel, promuovendo lo sport attraverso l'alta competizione in un Paese, l'Egitto, con una lunga tradizione negli sport di racchetta, ma dove il padel è ancora uno sport emergente. Questo NewGiza Premier Padel P1 stabilirà un prima e un dopo nella crescita e nello sviluppo del padel in Egitto.

Le dichiarazioni dei vincitori

Queste le reazioni post-partita dei vincitori:

Pablo Lima: “Abbiamo avuto poche occasioni ma le abbiamo colte. Sono super felice di vincere qui in Egitto”.

Franco Stupaczuk: “Pensavo di aver toccato il cielo a Mendoza, ma sono tornato di nuovo lassù".