Si apre la stagione 2023 con l'Ooredoo Qatar Major Premier Padel

Premier Padel lancerà la sua attesissima stagione 2023 con Ooredoo Qatar Major Premier Padel, annunciato formalmente oggi. Il torneo sarà l’evento inaugurale della stagione 2023, mentre il padel prosegue la sua espansione a livello mondiale con gli eventi di qualità, professionali e ineguagliabili di Premier Padel in Sud America, Europa, Medio Oriente e Africa, in luoghi come il famosissimo Stade Roland Garros e il Foro Italico, tra gli altri. Ooredoo Qatar Major Premier Padel si svolgerà dal 26 febbraio al 5 marzo presso il complesso Khalifa International Tennis & Squash di Doha, rinomato a livello internazionale. Premier Padel conferma inoltre che altri eventi dell’attesissimo calendario 2023 saranno annunciati nei prossimi giorni, mentre cresce l’entusiasmo per il programma del tour mondiale di padel.