FIP European Padel Championships, day 4 donne

MARBELLA (SPAGNA) - Spagna-Portogallo e Italia-Francia. Se le semifinali dei FIP European Padel Championship si vogliono guardare dal punto di vista della rivalità, questi sono senza dubbio due derby. E anche molto sentiti. La Francia, che si è classificata seconda nell'Europeo di Marbella conquistato dalla Spagna - con l'Italia terza, sconfitta in semifinale proprio dalle spagnole – ha vinto la battaglia nei quarti con l'Olanda. Dopo aver portato a casa il primo match con Collombon/Ginier contro Hemmes/Van der Hoek (6-3 6-3), ecco la partita più bella della mattinata di 'quarti' con la rodatissima coppia olandese Weterings/Koek vittoriosa in rimonta contro Sireix/Touly 6-7 6-2 6-4. La Francia ha però tenuto per l'ultimo match una delle giocatrici più in forma del momento, Lea Godallier, che in coppia con la Soubrie ha superato agevolmente (6-2 6-3) Betz/Segou Jonker. Per l'Italia invece, altra vittoria rapidissima contro la Danimarca per 3-0 e soli sette game totali concessi da Stellato/Sussarello, Casali/Vano e Marchetti/Pappacena.