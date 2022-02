Un San Valentino a ritmo di Padel che trionfa su ogni cosa

Fare un evento a San Valentino in un epoca strana come quella che stiamo vivendo, rischiava di sminuire le difficoltà oggettive che ognuno di noi sta affrontando quotidianamente a causa del disagio che questa pandemia ci sta facendo vivere. Ma non è stato così. In occasione di questo evento che ci fa sognare e credere nell’amore, tanti giocatori con i propri partner si sono messi in gioco, riunendo famiglie, tifando insieme l’uno per l’altro e portando tanta tanta gioia in campo.

Un San Valentino a ritmo di Padel

Un evento che non solo ha confermato il potere dello sport, la voglia di distrarsi e di svagarsi ma soprattutto quello dell'amore che in qualsiasi situazione vince sempre. Mostrandoci ancora una volta come durante una giornata di assoluta leggerezza, il fenomeno Padel sconfigge la piaga sociale legata al Covid. 18 coppie, due vincitori e per coronare il giorno dell’amore, in palio una cena per due in uno dei ristoranti più in voga della capitale. La nostra Francesca, organizzatrice dell’evento, dopo il grande successo del torneo, soddisfatta ripone il fischietto e torna a casa serena pensando che anche stavolta il Padel ha vinto su tutto.