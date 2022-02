Grande successo per il Torneo di carnevale al Padel Club Tivoli Terme

Nella splendida cornice del PADEL CLUB TIVOLI TERME, sabato 19 e domenica 20 febbraio si è disputato il tanto atteso Torneo di Carnevale. Circa 100 partecipanti, tra torneo femminile e torneo misto, si sono divertiti a giocare nei 5 campi a disposizione per aggiudicarsi gli importanti premi messi in palio dal club. Si è trattato, infatti, del torneo più ricco mai organizzato dal club, dove, per i vincitori del maschile, c’erano in palio le prestigiose racchette Adidas Metalbone utilizzate dal numero 2 del mondo Ale Galan (dal valore di più di 300 euro l’una) mentre per il misto l’affascinante viaggio in una capitale europea a scelta tra Barcellona, Madrid, Parigi, Budapest. Tutto questo è stato possibile anche grazie al supporto dello Sponsor Emisferi Viaggi, agenzia di Guidonia che ha creduto fin da subito nel progetto sportivo del Padel Club di Tivoli Terme offrendo tale opportunità internazionale. Infine, essendo stato indetto un Torneo di Carnevale, non poteva di certo mancare un premio anche per la migliore maschera. Il vincitore si è assicurato una cena di pesce al ristorante Porto Cervara.