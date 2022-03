Marcelo Capitani dà spettacolo al Fuerte club Teramo

Novità per il Fuerte club Teramo: dopo la copertura di tre campi ed il montaggio dell'impianto di riscaldamento il circolo continua l'attività di formazione e nelle giornate del 24 e 25 febbraio ha organizzato un clinic di formazione con Marcelo Capitani che ha riscosso grande successo di partecipazione. L'allenatore della nazionale italiana giovanile ha saputo coinvolgere i 60 partecipanti con lezioni di alto livello, durante le quali è riuscito a deliziare partecipanti e spettatori con il suo repertorio tecnico. Il prossimo appuntamento di formazione sarà per il mese di aprile. Nel mese di marzo e aprile spazio a due tornei con in palio oltre a materiale tecnico clinic di aggiornamento in spagna.